Chhattisgarh Shocker: ATM में कर्मचारियों की आंखों पर स्प्रे मारकर 50 हजार रूपए लूटे, जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में दिनदहाड़े डकैती: VIDEO

Robbery in broad daylight in Akaltara city (Credit-@VistaarNews)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जांजगीर-चांपा (Janjgir-Champa) जिले के अकलतरा शहर में दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है. मिनी माता चौक स्थित (PNB ATM) में एक बदमाश ने महिला कर्मचारियों की आंखों में स्प्रे डालकर करीब 50 हजार रुपये लूट लिए. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.घटना दोपहर करीब 11 बजे की बताई जा रही है.जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक की दो महिला कर्मचारी एटीएम में नकदी जमा करने के लिए पहुंची थीं.

उनके पास करीब साढ़े आठ लाख रुपये थे, जिनमें से लगभग साढ़े सात लाख रुपये (Cash Loading) की प्रक्रिया में मशीन में डाले जा चुके थे. उसी दौरान हालात अचानक बदल गए. इस लूट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया.

एटीएम में लूट

मुंह ढककर एटीएम में घुसा आरोपी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुंह पर गमछा बांधे एक युवक अचानक एटीएम के भीतर दाखिल हुआ. किसी को संभलने का मौका दिए बिना उसने महिला कर्मचारियों की आंखों में तेज जलन वाला (Pepper Spray) छिड़क दिया, जिससे वे कुछ समय के लिए असहाय हो गईं.स्प्रे के कारण एटीएम में अफरा-तफरी मच गई. इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाश वहां रखे करीब 50 हजार रुपये उठाकर बाहर निकल गया. पूरी (Robbery Incident) कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. एटीएम और आसपास लगे (CCTV Footage) की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.जांजगीर के (CSP) ने बताया कि फिलहाल औपचारिक रिपोर्ट दर्ज होने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही जिले के सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है. पुलिस द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और (Search Operation) तेज कर दी गई है.