Cow Attack: बाइक से परिवार के साथ जा रही 4 साल की बच्ची पर गाय ने किया हमला, घायल हुई मासूम, नाशिक का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@sirajnoorani)

Cow Attack: आवारा मवेशियों के लोगों पर हमले की घटनाएं आएं दिन सामने आ रही है. अब महाराष्ट्र (Maharashtra) के नाशिक(Nashik) के कलवन से ऐसी ही एक घटना सामने आई है. जहांपर एक बच्ची पर गाय ने सड़क पर हमला (Attack) कर दिया. बच्ची अपने परिवार के साथ गाड़ी पर बैठकर जा रही थी, इस दौरान गाय ने अचानक गाड़ी का पीछा किया और बच्ची पर हमला करने लगी,इसके बाद बच्ची की मां ने बच्ची की जान बचाई.इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने डंडे से मारकर गाय को भगाया. इस घटना के बाद बच्ची को ज्यादा चोटें नहीं आई है.

इस हमले के बाद बच्ची और उसका परिवार काफी ज्यादा घबरा गया था. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: सड़क से जा रही महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, सींगों से उठाकर फेंका, राजस्थान के जोधपुर का VIDEO आया सामने

गाय का हमला

#Maharashtra: In a disturbing incident that has reignited concerns over stray cattle in Kalwan, a town in #Nashik district, a 4-year-old girl narrowly escaped death after being viciously attacked by a stray #COW The event, captured on CCTV@nextminutenews7 Video pic.twitter.com/Uxt5EGGQYH — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 1, 2025

गाय ने किया बच्ची पर हमला

सामने आएं वीडियो (Video) में देख सकते है की एक बाइक पर एक परिवार जा रहा होता है, इसी दौरान एक गाय और उसका बछड़ा, इनके पास से गुजरता है और अचानक गाय बाइक पर सवार बच्ची पर हमला करना शुरू कर देती है,इसके बाद मां बच्ची को बचाती है और लोग भी दौड़कर गाय को वहां से भगाते है.

नाशिक में पहले भी बुजुर्ग पर सांड ने किया था हमला

बता दें की कुछ महीने पहले भी एक बुजुर्ग पर सड़क पर एक सांड ने हमला कर दिया था. आवारा मवेशियों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. लोगों ने आवारा मवेशियों (Stray Cattle) को पकड़कर ले जाने की मांग नगर पालिका से की है .