CM Yogi Adityanath Tatto: सीएम की जबरा फैन, लखनऊ की हिमांशी ने बांह पर बनाया योगी आदित्यनाथ का टैटू, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो; VIDEO

CM Yogi Adityanath Tatto: कई लोग फिल्मस्टार्स के फैन होते है तो कई क्रिकेटर्स के फैन होते है. कई लोग हाथों पर भगवान के या फिर अपने प्रियजनों के टैटू बनवाते है तो कई लोग ऐसे भी होते है, जो राजनेताओं के टैटू बनवाते है. ऐसी ही उत्तर प्रदेश की एक जबरा फैन ने अपनी बांह पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवाया है. इस युवती ने अपनी बांह पर सीएम योगी का टैटू बनाया और उसके नीचे लिखा 'माननीय प्रधानमंत्री. इस फैन का नाम हिमांशी है और वह उत्तर प्रदेश की रहनेवाली है. इस टैटू के बनवाने के बाद अब हिमांशी की चर्चा शहर भर में हो रही है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहांपर हिमांशी बांह पर टैटू बनवाते हुए दिखाई दे रही है और टेबल पर योगी आदित्यनाथ का मोबाइल पर एक फोटो भी रखा हुआ है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:PM Modi के इस फैन को देखा क्या, सीने पर ही बना लिया प्रधानमंत्री का टैटू, गुजरात में आया नजर

सीएम योगी आदित्यनाथ का बनाया बांह पर टैटू

बांह पर उकेरी सीएम योगी की तस्वीर

लखनऊ की रहने वाली हिमांशी नाम की इस युवती ने अपने दाहिने हाथ की बांह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बनवाया है. इस टैटू की खास बात सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि उसके नीचे लिखी गई पंक्ति है, जिसमें उन्होंने योगी को 'माननीय प्रधानमंत्री' कहकर संबोधित किया है.

हिमांशी ने की सीएम की तारीफ़

हिमांशी ने अपने बयान में कहा कि वह सीएम योगी की प्रशंसक हैं और उनके काम करने के तरीके से बेहद प्रभावित हैं. खासतौर पर, महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई ने उन्हें गहराई से प्रेरित किया है.हिमांशी का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं देर रात तक भी बेखौफ होकर ऑफिस में काम कर सकती हैं. इसका श्रेय वह योगी सरकार की नीतियों और शासन के प्रति प्रतिबद्धता को देती हैं. उन्होंने बताया कि यह टैटू उनके मन की भावनाओं का प्रतीक है.