सीएम मोहन माझी ने रखी 471 ग्राम पंचायत भवनों की आधारशिला, 48,693 परिवारों को मिला 'अंत्योदय गृह योजना' का लाभ

भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर : ओडिशा में ग्रामीण विकास और सुशासन को नई दिशा देने की दिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी ने रविवार को बड़ा कदम उठाया. उन्होंने राज्य में 471 नए ग्राम पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी, जो ग्रामीण जनता के लिए सेवा के नए मंदिर के रूप में काम करेंगे. इन भवनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को सम्मान, सुविधा और समाधान मिल सके.

मुख्यमंत्री ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि ये ग्राम पंचायत भवन 'वन स्टॉप सर्विस सेंटर' के रूप में कार्य करेंगे, जहां शासन से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी. इससे ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मोहन चरण माझी ने कहा, "हमारी सरकार ओडिशा के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. आज का दिन ओडिशा के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है."

इस मौके पर मुख्यमंत्री माझी ने 'अंत्योदय गृह योजना' के तहत राज्य के 48,693 लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि एक साथ वितरित की. यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और उपेक्षित वर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे. अंत्योदय गृह योजना उन लोगों के लिए है जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं. उन्हें एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण आश्रय देना हमारी प्राथमिकता है." सीएम माझी ने कहा कि इन दोनों योजनाओं (नए पंचायत भवनों के निर्माण और अंत्योदय गृह योजना) से ओडिशा के ग्रामीण ढांचे को नई मजबूती मिलेगी.