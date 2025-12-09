VIDEO: कटक में भारत–दक्षिण अफ्रीका T20 मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव पत्नी संग श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, हेड कोच गौतम गंभीर व खिलाड़ी भी रहे मौजूद
(Photo Credits ANI

Ind vs SA T20:  टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है. दोनों टीमों के बीच पहला T20 मुकाबला आज मंगलवार को ओडिशा के कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया कटक पहुंच चुकी है.

जगन्नाथ मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार

कटक पहुंचने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) अपनी पत्नी के साथ, हेड कोच गौतम गंभीर और अन्य खिलाड़ियों के साथ पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद सभी ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा-अर्चना और प्रार्थना की. यह भी पढ़े; IND vs SA 1st T20I 2025: कटक में सिर्फ एक टी20 मुकाबला जीत सकी टीम इंडिया, अब सुधारना होगा रिकॉर्ड

देखें वीडियो

शाम 7 बजे शुरू होगा मैच

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला मंगलवार शाम 7 बजे खेला जाएगा. मैच से पहले ही फैंस में टीम इंडिया की जीत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है.

दोनों तीनों के बीच होगा कड़ा मुकाबला

कटक में होने वाला यह पहला T20 मुकाबला बेहद रोमांचक होने की संभावना है. दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज जीती थी, जबकि वनडे सीरीज में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी थी. ऐसे में T20 सीरीज में भी दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.