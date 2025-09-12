CM Mohan Charan Majhi met JP Nadda: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात

नई दिल्ली, 12 सितंबर : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ओडिशा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में मुख्यमंत्री माझी के साथ ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग भी मौजूद रहे. सीएम मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, बैठक में राज्य सरकार की जन-केंद्रित पहलों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई. इसके अलावा, स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और ओडिशा के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई.

सीएम मोहन चरण माझी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "आज नई दिल्ली में मुझे हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इस दौरान ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग भी उपस्थित थे. हमने ओडिशा सरकार की जन-केंद्रित पहलों, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, स्वास्थ्य ढांचे के विकास और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर गहन चर्चा की."

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने एक्स पोस्ट में लिखा, "आज दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और डबल इंजन सरकार के विभिन्न जनोन्मुखी कार्यों, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की."