Mock drill in India: देशभर में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, कुछ देर के लिए होगा ब्लैकआउट; सायरन बजने से न घबराएं (Watch Video)

Mock drill in India: अगर 7 मई को आपके शहर में अचानक बिजली चली जाए, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए या सड़कों पर पुलिस और पैरामिलिट्री जवान दिखाई दें तो घबराइए मत. ये सब भारत सरकार की तरफ से आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का हिस्सा है. ये एक प्रैक्टिस ड्रिल है, जिससे आम जनता और प्रशासन आपातकालीन हालातों में कैसे प्रतिक्रिया दें, इसकी तैयारी कर सकें. इस मॉक ड्रिल के दौरान देश के चुनिंदा जिलों में ब्लैकआउट, ट्रैफिक डायवर्जन, सायरन और एरियल अटैक जैसे हालातों की नकली झलक देखने को मिल सकती है.

कई जगहों पर इवैक्यूएशन ड्रिल, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने की प्रैक्टिस भी की जाएगी. इस अभ्यास का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि सतर्कता और तैयारी बढ़ाना है.

ये भी पढें: गृह मंत्रालय ने ‘नये और जटिल खतरों’ के मद्देनजर राज्यों से ‘मॉक ड्रिल’ करने को कहा

IMP: Names of districts across the nation where mock defence drills will be taking place on May 7. pic.twitter.com/rMHKu46uSW

VIDEO | Civil Defence Exercise: SDRF conducts preparations in Srinagar’s Dal Lake following the directive from the Ministry of Home Affairs. All states and Union Territories have been instructed to conduct a mock drill on May 7 as part of a nationwide civil defence preparedness… pic.twitter.com/3mqbgdrmcb

— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2025