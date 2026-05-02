Chhindwara Wedding Drama: MP के छिंदवाड़ा में शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा, दुल्हन ने दूल्हे के बजाय प्रेमी को पहनाई वरमाला और हुई फरार; देखें VIDEO

(Photo Credits Pixabay)

Chhindwara Wedding Drama: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में शादी की खुशियां उस समय तनाव में बदल गईं, जब दुल्हन ने वरमाला की रस्म के दौरान एक चौंकाने वाला कदम उठाया. दूल्हे के गले में माला डालने के बजाय, दुल्हन ने वहां मौजूद अपने प्रेमी को वरमाला पहना दी और स्टेज से भाग निकली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नेटिजन्स को हैरान कर दिया है.

बारात आने के बाद शुरू हुआ हंगामा

जानकारी के अनुसार, यह घटना 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात की है. परासिया से दूल्हे की बारात धूमधाम के साथ गांव पहुंची थी. स्वागत सत्कार और अन्य रस्में योजना के अनुसार चल रही थीं. विवाह स्थल मेहमानों से भरा हुआ था और उत्सव का माहौल था. जैसे ही वरमाला का समय आया, दुल्हन ने अचानक सबको स्तब्ध कर दिया. यह भी पढ़े: Baghpat: छात्र ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा, हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगने से झुलसकर हुई मौत, बागपत जिले का VIDEO आया सामने

शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा

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मारपीट और दूल्हे की वापसी

दुल्हन के इस कदम के बाद मौके पर स्थिति अनियंत्रित हो गई. दोनों पक्षों (दूल्हा और दुल्हन पक्ष) के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. बताया जा रहा है कि दुल्हन के परिवार वालों ने कथित तौर पर उस युवक (प्रेमी) के साथ मारपीट की और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया. इस हंगामे के बीच, दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया और बिना रस्में पूरी किए बारात वापस लेकर लौट गया.

पुलिस की भूमिका और लिखित सूचना

इस पूरे मामले पर उमरेठ थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने बताया कि घटना 22-23 अप्रैल की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, इसलिए पुलिस की भूमिका इसमें सीमित थी.

पुलिस के मुताबिक, दूल्हा पक्ष ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, लौटते समय उन्होंने लिखित में सूचना दी है कि यदि दुल्हन या उसके मित्र के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसके लिए दूल्हा पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि वे बिना किसी विवाद के वहां से चले गए थे.

वायरल वीडियो और सामाजिक चर्चा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे स्टेज पर गहमागहमी के बीच दुल्हन अचानक यह कदम उठाती है. इस घटना ने न केवल गांव में बल्कि पूरे जिले में चर्चा छेड़ दी है. फिलहाल, दुल्हन के परिवार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.