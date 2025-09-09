पुणे के मल्टीप्लेक्स में बवाल, The Conjuring फिल्म के बीच टेक्नी और पत्नी पर हमला

पुणे के चिंचवड़ (Chinchwad) इलाके में शुक्रवार रात एक फिल्म शो देखते समय मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. हॉरर फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ की स्क्रीनिंग के दौरान शोरगुल और तेज आवाज में कहानी सुनाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, एक आईटी प्रोफेशनल और उसकी पत्नी की पिटाई तक जा पहुंचा.
शिकायत के अनुसार, पीड़ित टेक्नी और उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गए थे. उनके पीछे बैठे एक शख्स अपनी पत्नी को जोर-जोर से फिल्म की कहानी सुना रहा था. इससे फिल्म का मजा खराब हो रहा था. टेक्नी ने विनम्रता से उसे चुप रहने को कहा. शुरुआत में मामला शांत हो गया, लेकिन इंटरवल के बाद स्थिति बिगड़ गई.
अचानक हुआ हमला
इंटरवल के दौरान आरोपी ने टेक्नी से गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक उस पर हमला कर दिया. शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने युवक को कॉलर पकड़कर खींचा और चेहरे, पेट और हाथ पर लगातार लात-घूंसे मारे.
पत्नी पर भी हमला
जब पीड़ित की पत्नी अपने पति को बचाने आगे आई, तो आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर उस पर भी हमला कर दिया. दोनों ने न सिर्फ महिला को गालियां दीं बल्कि धक्का-मुक्की कर चोट भी पहुंचाई. घायल दंपति को बाद में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पुलिस ने दर्ज किया केस
चिंचवड़ पुलिस थाने के उप-निरीक्षक एस. जे. मोहिटे ने बताया कि रविवार को शिकायत दर्ज की गई है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 (गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (चोट पहुंचाना) और 352 (जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करना) के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.
मनोरंजन के लिए गए लोग अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन छोटी-सी लापरवाही या गुस्सा बड़े हादसे में बदल सकता है. यह घटना इस बात की चेतावनी है कि सार्वजनिक स्थानों पर संयम और शांति बनाए रखना कितना जरूरी है.