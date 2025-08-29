VIDEO: दर्दनाक हादसा! महाराष्ट्र के Jalna में कुएं में गिरी कार, 5 लोगों की तड़प-तड़पकर मौत; जांच में जुटी पुलिस

Photo- @HsnewsBharat/X

Jalna Accident: महाराष्ट्र (Maharashtra News Today) के जालना जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां जाफराबाद तहसील (Jafarabad Tehsil) के टेंभुर्नी-राजूर रोड पर गड़ेघवन फाटा के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार राजूर से टेंभुर्नी जा रही थी. कार काफी तेज गति से चल रही थी और अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया.

इसके बाद देखते ही देखते कार सड़क किनारे बने 70 फीट गहरे कुएं में गिर गई. कुएं में करीब 60 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिससे राहत और बचाव कार्य काफी मुश्किल साबित हुआ.

कुएं में गिरी कार, 5 की मौत

रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Mumbai Police), भोकरदान दमकल विभाग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सभी ने मिलकर युद्धस्तर पर बचाव अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद सभी पांचों शव कुएं से निकाले जा सके.

इलाके में पसरा मातम

इस भीषण हादसे से पूरे इलाके में मातम का माहौल है. स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और परिजनों को सांत्वना देने की कोशिश की. प्रशासन ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.