AMC Bulldozer Action: अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बुलडोजर कार्रवाई, नगर निगम ने चंदोला झील के पास अवैध बस्तियों को किया ध्वस्त; VIDEO

AMC Bulldozer Action: गुजरात के अहमदाबाद में अमदावाद नगर निगम (AMC) ने बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 29 अप्रैल की सुबह सुबह को चंदोला झील के आसपास अवैध रूप से बनी बस्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल ने बताया कि इन बस्तियों में अधिकांश बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे. यह क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन गया था, जिन्होंने कचरे से झील को भरकर वहां अवैध निर्माण किए थे.

28 अप्रैल, 2025 को अहमदाबाद पुलिस ने चंदोला तालाब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया.इनमें से कई के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जबकि कुछ के पास जाली भारतीय दस्तावेज पाए गए. यह भी पढ़े: Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में ट्रेकिंग गतिविधियां बंद, कुपवाड़ा में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Amdavad Municipal Corporation (AMC) demolishes illegal settlements near Chandola lake

According to Sharad Singhal, Joint CP (Crime), a majority of Bangladeshis used to stay here. https://t.co/Ew1lzwsgnx pic.twitter.com/4sVzLJIT8l

— ANI (@ANI) April 29, 2025