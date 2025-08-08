टैरिफ वॉर का असर: 'मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा'... ब्राजील के राष्ट्रपति ने सीधा PM मोदी को मिलाया फोन

एक तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति (President of Brazil) लूला दा सिल्वा ( Lula da Silva) ने अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से साफ-साफ कह दिया कि 'मैं आपसे बात नहीं करूंगा'. और दूसरी तरफ, उन्होंने फोन मिलाया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को और दोनों के बीच करीब एक घंटे तक लंबी बातचीत हुई. आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसे समझते हैं.

अमेरिका का 'टैरिफ' वाला पंगा

इस पूरी कहानी के पीछे की वजह हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनका 'टैरिफ वॉर'. मामला ये है कि अमेरिका ने भारत और ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% का भारी-भरकम टैक्स यानी 'टैरिफ' लगा दिया है. अमेरिका के इस एकतरफा फैसले से दोनों विकासशील देशों को मुश्किल हो रही है. इसी मुश्किल ने भारत और ब्राजील को एक-दूसरे के और करीब ला दिया है.

मोदी और लूला के बीच क्या-क्या बातें हुईं?

गुरुवार, 7 अगस्त को जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को फोन किया, तो दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई:

पुरानी यादें और तारीफ: सबसे पहले दोनों ने पीएम मोदी के पिछले ब्राजील दौरे को याद किया. पीएम मोदी ने शानदार मेहमाननवाजी के लिए राष्ट्रपति लूला को धन्यवाद दिया. टैरिफ पर चर्चा: दोनों नेताओं ने अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैक्स पर बात की. वे इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि किसी एक देश को अपनी मनमानी करनी चाहिए. साथ मिलकर काम करने का वादा: उन्होंने तय किया कि भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे और आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशेंगे. राष्ट्रपति लूला ने भारत आने का पीएम मोदी का न्योता भी स्वीकार कर लिया. वह अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं. व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य: दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार को 2030 तक 20 अरब डॉलर से ज्यादा करने का लक्ष्य दोहराया. टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान: भारत के UPI और ब्राजील के पेमेंट सिस्टम PIX जैसी टेक्नोलॉजी पर भी जानकारी साझा की गई ताकि दोनों देश एक-दूसरे से सीख सकें.

पीएम मोदी ने भी जताई खुशी

इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "राष्ट्रपति लूला से अच्छी बातचीत हुई. हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

Had a good conversation with President Lula. Thanked him for making my visit to Brazil memorable and meaningful. We are committed to deepening our Strategic Partnership including in trade, energy, tech, defence, health and more. A strong, people-centric partnership between Global… — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2025

ट्रंप को दिया दो टूक जवाब

यह बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही दिन पहले डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि लूला जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं. इस पर राष्ट्रपति लूला ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह ट्रंप को फोन नहीं करेंगे क्योंकि वह बात ही नहीं करना चाहते. इसकी बजाय वह पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को फोन करेंगे. और उन्होंने ऐसा ही किया.

कुल मिलाकर, यह घटना दिखाती है कि कैसे वैश्विक राजनीति बदल रही है, जहाँ भारत और ब्राजील जैसे देश आपसी संबंधों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं.