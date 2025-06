BJP leader Ravinder Raina: पहलगाम में पर्यटन बिना डरे फिर वापस आए, बीजेपी नेता रविंदर रैना ने स्थानीय लोगों के साथ खेला क्रिकेट; देखें VIDOE

BJP leader Ravinder Raina Video: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए एक भयानक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया था. इस दुखद घटना के बाद, बीजेपी नेता रविंदर रैना ने पहलगाम में पर्यटन को पुनर्जनन देने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मंलगवार को क्रिकेट खेलकर क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की.

रविंदर रैना ने कहा कि यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि यह दिखाने के लिए भी है कि कश्मीर फिर से शांति और आतिथ्य की ओर बढ़ रहा है. इस दौरान, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और पर्यटकों को यह संदेश दिया कि पहलगाम फिर से सुरक्षित और स्वागत योग्य है.

VIDEO | J&K: BJP leader Ravinder Raina plays cricket with locals in a bid to revive tourism in Pahalgam.

A fateful terrorist attack had happened in Pahalgam on April 22 killing 26 innocent people. #JammuandKashmir #Pahalgam pic.twitter.com/WdI347cRUg

