Bike Taxis in Maharashtra: बाइक टैक्सी का किराया प्रति 1.5 किलोमीटर के लिए 15 रूपए, जाने डिटेल्स

(Photo Credits: Wikipedia)

Bike Taxis in Maharashtra: महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (Maharashtra State Transport Authority) ने सोमवार 15 सितंबर को बाइक टैक्सी (Bike Taxi) का किराया तय कर दिया है. इसके लिए अब यात्रियों को 1.5 किलोमीटर के लिए 15 रूपए देने होंगे. इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 10.27 रूपए का किराया वसूला जाएगा.इससे पहले राज्य सरकार ने 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बाइक टैक्सी और बाइक पूलिंग सेवाएं (Bike Pooling Services)

शुरू करने की अनुमति दी थी.

4 जुलाई को सरकार ने महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025 अधिसूचित किए थे, जिसमें ऐप-आधारित सेवाओं को सख्त लाइसेंसिंग और सुरक्षा शर्तों के तहत मंजूरी दी गई.ये भी पढ़े:Mumbai, Pune E-Bike Taxi Service: पुणे और मुंबई में ई-बाइक टैक्सी सेवा जल्द नहीं होगी शुरू! प्रस्ताव में खामियों के चलते प्रोपोजल में देरी

किराया निर्धारण की प्रक्रिया

एक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारी ने PTI को बताया कि यह किराया खटुआ पैनल के फॉर्मूले के आधार पर तय किया गया है, जिसे पहले ऑटो और टैक्सी के लिए भी अपनाया गया है. 18 अगस्त को हुई STA की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और अब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है.

अवैध संचालन पर कार्रवाई

हालांकि सेवा अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर बाइक टैक्सी अवैध रूप से चलाई जा रही हैं.परिवहन विभाग के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Region) में अब तक 123 बाइक टैक्सियों पर कार्रवाई की जा चुकी है.