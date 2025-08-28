Mumbai, Pune E-Bike Taxi Service: पुणे और मुंबई में ई-बाइक टैक्सी सेवा जल्द नहीं होगी शुरू! प्रस्ताव में खामियों के चलते प्रोपोजल में देरी

(Photo Credits Pixabay)

Mumbai, Pune E-Bike Taxi Service: महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में लोगों की यात्रा को आसान और तेज़ बनाने के लिए ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का फैसला लिया था. लेकिन सेवा शुरू करने के लिए जो प्रस्ताव परिवहन विभाग के पास आए थे, उनमें खामियां पाई गईं हैं. इन खामियों के कारण प्रस्ताव को रोक दिया गया है, जिससे सेवा की शुरुआत में देरी होगी.

चार कंपनियों ने जमा किए प्रस्ताव

दरअसल, परिवहन विभाग ने चार इच्छुक कंपनियों द्वारा जमा किए गए प्रस्तावों में त्रुटियां पाई हैं. विभाग ने इन प्रारंभिक प्रस्तावों को रद्द कर दिया है और कंपनियों से संशोधित प्रस्ताव जमा करने को कहा है, जिसके कारण सेवा शुरू होने में और समय लगेगा. यह भी पढ़े: Maharashtra E-Bike Taxi Service: महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा को मिली मंजूरी, सिर्फ मुंबई में 10,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद

छह महीने पहले सेवा को मिली मंजूरी

लगभग छह महीने पहले परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की मंजूरी दी थी, और इसके लिए करीब एक महीने की अवधि में मसौदा दिशानिर्देश भी तैयार किए गए थे। हाल ही में चार कंपनियों ने एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अपने प्रस्ताव जमा किए थे, जो सेवा शुरू करने की सकारात्मक मंशा दर्शाते हैं. हालांकि, अधिकारियों ने सभी प्रस्तावों में खामियां पाईं, जिसके कारण उन्हें रद्द कर दिया गया.

मुंबई परिवहन आयुक्त का स्टेटमेंट

मामले में मुंबई के परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार ने कहा, "संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी. यदि सब कुछ ठीक रहा, तो प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेजा जाएगा. इसके बाद ही कंपनियों को मुंबई और पुणे में संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक एग्रीगेटर लाइसेंस मिलेगा.