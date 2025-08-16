Bihar Shocker: गोपालगंज में बेखौफ शराब तस्करों के हमले में होमगार्ड जवान की मौत, पुलिस जांच में जुटी

गोपालगंज, 16 अगस्त : शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब तस्कर अब बेखौफ नजर आ रहे हैं. शराब तस्कर अब पुलिस पर हमले से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है जहां तस्करों के हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि गोपालगंज में बेखौफ शराब तस्करों ने पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया. शराब तस्करों के इस हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है. घटना विशम्भरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की है. मृतक होमगार्ड जवान की पहचान अभिषेक कुमार शर्मा के रूप में हुई है. मृतक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ निवासी बादशाह शर्मा के पुत्र बताए गए.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को अहले सुबह करीब 4.30 बजे के आसपास यूपी से शराब की बड़ी खेप पहुंचने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी. इसी सूचना के आधार पर उत्पाद टीम बलथरी चेक पोस्ट से छापेमारी के लिए निकली थी. शराब तस्करों का पीछा करते हुए उत्पाद टीम सिपाया पहुंची, जहां उनके ऊपर तस्करों ने हमला कर दिया. हमले के दौरान होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा को सिर में चोट लगी. इस घटना में अत्यधिक खून निकलने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गए. तत्काल घायल होमगार्ड के जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इधर, मृतक के परिजन इसे साजिश बता रहे हैं और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.

घटना की सूचना पर पहुंचे मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार ने कहा कि शराब तस्करों का पीछा करते समय हादसा हुआ, जिसमें होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. बता दें कि इसके पहले 30 सितंबर को गोपालगंज में कुचायकोट थाना क्षेत्र के एसएमडी जलालपुर कॉलेज के पास होमगार्ड जवान बसंत मांझी को शराब तस्करों ने गोली मार दी थी. इससे पहले शुक्रवार को गोपालगंज में शराब बेचने का विरोध करने पर एक रिटायर्ड आर्मी मेजर को उसके ही पड़ोसी ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव की है. जख्मी की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव निवासी स्व. श्रीचरण पांडेय के 50 वर्षीय पुत्र उमेश पांडेय के रूप में की गई, जो विश्वंभरपुर थाना में डायल 112 का ड्राइवर बताया जाता है. गोली लगने के बाद घायल अवस्था में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. परिजनों ने बताया कि आरोपी पड़ोस का ही निवासी है, जो शराब का धंधा करता है.