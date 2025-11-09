Bihar Politics: पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप-रवि किशन की मुलाकात, अटकलें तेज

(Photo Credits Instagram)

पटना, 8 नवंबर : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और अभिनेता से भाजपा सांसद बने रवि किशन ने शनिवार को दूसरी बार पटना हवाई अड्डे पर मुलाकात की. इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों नेताओं की मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर हुई, जहां दोनों नेताओं को मीडिया से दूर धीमी आवाज में बात करते देखा गया.

मुलाकात और कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों ने 'हर हर महादेव' का नारा लगाया. इससे पहले दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट पर ही हुई थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि तेज प्रताप भाजपा में शामिल होने की संभावना तलाश रहे हैं हालांकि, इस तरह के किसी भी कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. रवि किशन ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में ऐसा जनादेश आना चाहिए कि विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए. यह भी पढ़ें : Samastipur VVPAT Incident: बिहार के समस्तीपुर में सड़क किनारे मिलीं हजारों वीवीपैट पर्चियां, मचा हड़कंप, अधिकारियों पर गिरी गाज

भाजपा सांसद के अनुसार, पहले चरण के बाद माहौल साफ है और गति एनडीए के पक्ष में है. भाजपा सांसद रवि किशन ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें तब भी धमकियां मिलती हैं जब विपक्ष सत्ता में नहीं होता. उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि अगर वे सत्ता में आ गए तो क्या होगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है और उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को डबल इंजन वाली सरकार बनेगी और बिहार नंबर वन राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा.