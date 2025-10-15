Bihar Elections 2025: जदयू की पहली सूची में चार महिला प्रत्याशियों के नाम

Bihar Student Credit Card (Photo Credits FB)

पटना, 15 अक्टूबर : बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) ने मिले 101 सीटों में से 57 क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. इस सूची में जदयू ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की है. गौर करने वाली बात ये है कि जदयू की इस लिस्ट में इसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है, जबकि चार महिलाओं को टिकट थमाया गया है.

जदयू ने मधेपुरा से कविता साहा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गायघाट से कोमल सिंह को, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी को, और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया गया है. इस सूची में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी के नाम नहीं हैं, जबकि लव-कुश (कुर्मी और कोइरी) को साधने की कोशिश की गई है. इस सूची में 21 से ज्यादा कोइरी और कुर्मी समाज से आने वाले प्रत्याशी हैं. यह भी पढ़े : West Bengal: उत्तरपाड़ा विधायक कंचन मल्लिक के खिलाफ ‘लापता’ पोस्टर; जनता का गुस्सा फूटा, भाजपा ने साधा निशाना

पार्टी ने मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक बार फिर सरायरंजन से प्रत्याशी बनाया है, मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा से और मंत्री सुनील कुमार को भोरे से चुनावी मैदान में उतारा है. मदन सहनी बहादुरपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे. इससे पहले भाजपा ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अपने खाते की सभी छह सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है.

इस बीच महागठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है. दीगर बात है कि महागठबंधन के कई प्रत्याशी बुधवार को नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.