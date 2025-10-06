पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार चुनाव पर कितनी डालेगी असर? आईएएनएस-मैटराइज सर्वे में हुआ खुलासा

PM Narendra Modi | PTI

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस). बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का सोमवार को ऐलान कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग कराई जाएगी. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही आईएएनएस-मैटराइज सर्वे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे में प्रदेश की जनता से पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कितना असर पड़ेगा, जिसमें 57 प्रतिशत जनता ने सर्वे में माना कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का इस चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा.

वहीं, सर्वे के आंकड़े के अनुसार, 8 प्रतिशत लोगों ने माना कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का राज्य के चुनाव में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, जबकि 21 प्रतिशत लोगों ने माना कि चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू नहीं चलेगा.

इसके साथ ही आईएएनएस-मैटराइज के सर्वे में बिहार की जनता से पूछा गया कि नीतीश सरकार के 125 यूनिट बिजली फ्री देने का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? सर्वे में 61 प्रतिशत लोगों ने माना कि नीतीश सरकार की इस फ्री बिजली योजना का चुनाव में उनको बहुत लाभ मिलेगा. वहीं, 9 प्रतिशत लोगों ने माना कि कुछ हद तक इसका लाभ बिहार की नीतीश सरकार को चुनाव में होगा. साथ ही 21 प्रतिशत ने कहा कि इससे नीतीश कुमार की पार्टी को चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा.

साथ ही आईएएनएस-मैटराइज के सर्वे में महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपए की पहली किश्त मिलने से क्या आर्थिक स्थिति पर कोई सकरात्मक प्रभाव पड़ा है, यह सवाल पूछा गया, इसके जवाब में सर्वे में 52 प्रतिशत लोगों ने कहा कि 'हां' इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. 10 प्रतिशत लोगों ने माना कि राज्य के चुनाव में इसका थोड़ा असर होगा. वहीं, 19 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसका कोई खास प्रभाव नहीं होने वाला है.

इसके साथ ही आईएएनएस-मैटराइज के सर्वे में जनता से पूछा गया कि बिहार में कौन सी पार्टी अच्छा शासन दे सकती है. इसके जवाब में सर्वे में शामिल 35 प्रतिशत लोगों ने भाजपा से बेहतर शासन की उम्मीद जताई, वहीं जेडीयू को 18 प्रतिशत, आरजेडी को 13 प्रतिशत, और कांग्रेस को 2 प्रतिशत लोगों ने माना कि वह अच्छा शासन दे सकती है.