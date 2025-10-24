बड़ा अपडेट! क्या Chhath Puja के तुरंत बाद जारी होगा PM KISAN का पैसा? देशभर के किसान 21वीं किस्त का कर रहे इंतजार

PM Kisan 21th Installment New Update

PM KISAN 21st Instalment Update: देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत, किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार छठ पूजा (Chhath Puja 2025) के बाद या नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

क्या आचार संहिता के दौरान जारी होगी किस्त?

दिलचस्प बात यह है कि यह 6 और 11 नवंबर को होने वाले 2025 बिहार विधानसभा (Bihar Election 2025) चुनावों से ठीक पहले हो रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह किस्त आचार संहिता के दौरान जारी की जा सकती है?

विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि यह किसी नई योजना का शुभारंभ नहीं, बल्कि पुरानी योजना की एक किस्त है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है.

चार राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है किस्त

कुछ राज्यों में यह किस्त पहले ही जारी हो चुकी है. 26 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में धनराशि हस्तांतरित की. 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी यह राशि प्राप्त हुई.

बताया जा रहा है कि यह किस्त पहले इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों की मदद के लिए जारी की गई थी.

कैसे चेक करें भुगतान स्थिति?

पीएम-किसान योजना (PM-Kisan Scheme) फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और अब तक लाखों किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं. किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर अपनी भुगतान स्थिति की जांच कर सकते हैं.