Chamoli Avalanche: चमोली हादसे पर बड़ा अपडेट! सेना ने दो और शव बरामद किए, कुल 7 की मौत एक की तलाश अभी भी जारी (Watch Video)

Chamoli Avalanche: उत्तराखंड के चमोली जिले में आए हिमस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है. सेना ने रविवार को दो और मजदूरों के शव बरामद किए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है. एक मजदूर अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है. सेना, आईटीबीपी, वायुसेना और अन्य एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. सेना के प्रवक्ता (PRO) लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 28 फरवरी को आए हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे कुल 54 मजदूरों में से अब तक 53 को सुरक्षित निकाल लिया गया है,

सरकार और सेना पूरी ताकत से लापता मजदूर की तलाश कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बचाव दल उसे भी सुरक्षित बाहर निकालने में सफल होंगे.

