VIDEO: भूटान नरेश Jigme Khesar Namgyal Wangchuk पहुंचे लखनऊ, सीएम योगी ने किया गर्मजोशी से स्वागत; प्रयागराज के Maha Kumbh में करेंगे पवित्र स्नान

Prayagraj Maha Kumbh 2025: भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, प्रयागराज के महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए सोमवार को लखनऊ पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने राजा को गुलदस्ता भेंट किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी. इस दौरान भूटान के राजा ने भी मुख्यमंत्री योगी को अभिवादन किया. राजकीय प्रवक्ता के अनुसार, भूटान के राजा के स्वागत में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं.

राजा वांगचुक ने न केवल इन प्रस्तुतियों की सराहना की, बल्कि कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया. इस खास मौके पर लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और लखनऊ जिलाधिकारी विशाक जी भी मौजूद थे.

#WATCH | King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck accompanied by Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, leaves for Prayagraj from Lucknow Airport.

King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck will attend #MahaKumbh2025 in Prayagraj today pic.twitter.com/HfJxeHQTcd

— ANI (@ANI) February 4, 2025