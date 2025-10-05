Bhiwandi Shocker: भिवंडी में दोस्त ने ले ली युवक की जान, भतीजी बोली-पाइपलाइन को लेकर हुआ था झगड़ा

Guwahati Murder Case (Photo Credits Pixabay/Rep)

भिवंडी, 5 अक्टूबर : महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के शांति नगर इलाके में निजामिया होटल के पास एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है. यहां एक 23 वर्षीय युवक की उसके ही दोस्तों ने हत्या कर दी. मृतक की पहचान जीशान अकबर अंसारी के रूप में हुई है, जो परिवार चलाने के लिए मजदूरी करता था. जीशान अंसारी रोज की तरह अपने तीन दोस्तों के साथ काम पर गया था. देर शाम, जब चारों काम से लौट रहे थे तो रास्ते में किसी बात को लेकर उनमें बहस शुरू हो गई. बहस इतनी ज्यादा हुई कि जीशान के सीने पर उसके दोस्तों ने जोरदार वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा. बाद में बेसुध मिले जीशान को परिवार के लोग स्थानीय दवाखाने गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद शव को भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलते ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विनायक गायकवाड के नेतृत्व में शांति नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीन में से दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया है. प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण पाइपलाइन विवाद बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. यह भी पढ़ें : Premanand Maharaj Health Update: संत प्रेमानंद महाराज की सेहत में गिरावट, सुबह की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जीशान अंसारी की भतीजी ने मीडिया को बताया कि पाइपलाइन पर झगड़ा हुआ था. मेरे मामा ने बीच-बचाव कर विवाद शांत कराया था. इसके बावजूद हसन और उसके दोनों भाइयों ने मामा पर हमला किया. सीने पर वार होने के बाद वह बेहोश हो गए. जब तक हम उन्हें इलाज के लिए ले गए, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हत्याकांड के बाद से स्थानीय समुदाय में रोष है. दूसरी ओर शांति नगर पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि विवाद किस वजह से था. वहीं, आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है.