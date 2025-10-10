VIDEO: 'कन्नड़ में बोलो': नॉर्थ-ईस्ट से होने पर Uber Auto ड्राइवर ने दी गालियां, बेंगलुरु में महिला ने लगाया Harassment का आरोप
Bengaluru Uber Auto Driver Case: बेंगलुरु से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक नॉर्थ ईस्ट महिला (North East Women) ने उबर ऑटो ड्राइवर पर उसके साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया. पीड़िता ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कहा कि उबर ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार (Women Harassment Allegations) किया, क्योंकि वह पूर्वोत्तर से है. वीडियो में, ऑटो ड्राइवर पवन एचएस, उसे कन्नड़ (Kannada Language) में बात करने के लिए कहता हुआ और कथित तौर पर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है.

आरोप है कि ड्राइवर ने उनके बीच हुई बहस के दौरान उसका वीडियो भी बनाया और अभद्र भाषा (Foul Language) का इस्तेमाल किया.

नॉर्थ-ईस्ट से होने पर ऑटो ड्राइवर ने दी गालियां

2 अक्टूबर को हुई थी घटना

महिला ने बताया कि यह घटना 2 अक्टूबर को हुई थी, जब उसने ऐप पर सूचना दिए जाने के बावजूद ड्राइवर के न आने पर यात्रा रद्द कर दी (Cancelled The Trip) थी. जब वह एक अन्य ऑटो में यात्रा कर रही थी, तो वही ड्राइवर आया, उसे रोका और पैसे की मांग की.

घटना के बाद, बेंगलुरु सिटी पुलिस (Bengaluru City Police) ने महिला से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी, जिसमें स्थान और उसका संपर्क नंबर भी शामिल था, मांगी.

उबर ने महिला से मांगी माफी

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, उबर ने कहा कि यह व्यवहार बेहद चिंताजनक है और उसने इसकी जांच शुरू कर दी है. उबर ने महिला से माफ़ी मांगते हुए कहा, "हमें इस बात का गहरा अफसोस है. हमारी विशेष टीम मामले की जांच कर रही है."