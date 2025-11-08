बेंगलुरु में युवती से बाइक टैक्सी चालक की छेड़छाड़, इंस्टाग्राम पोस्ट पर बोली- सफर के दौरान दो बार पैर पकड़ने की कोशिश की

Bengaluru Rapido Incident: बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक युवती ने रैपिडो (Rapido) बाइक टैक्सी चालक पर सफर के दौरान छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि शुक्रवार को जब वह चर्च स्ट्रीट से अपने पीजी (Paying Guest) वापस लौट रही थी, तभी बाइक चालक ने रास्ते में दो बार उसके पैर पकड़ने की कोशिश की.

सवारी के दौरान दो बार की शर्मनाक हरकत

पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना साझा करते हुए लिखा कि यह घटना इतनी अचानक हुई कि वह न तो वीडियो बना सकी और न ही तुरंत समझ पाई कि हुआ क्या है. उसने बताया कि जैसे ही चालक ने दोबारा हरकत की, उसने उसे रोकने के लिए कहा – “भैया, क्या कर रहे हो, मत करो...” लेकिन इसके बावजूद वह रुका नहीं.

युवती ने बताया कि वह शहर में नई थी, इसलिए रास्ता न जानने की वजह से उसने बाइक बीच में नहीं रुकवाई. उसने कहा कि उसे डर था कि कहीं बीच सड़क पर छोड़कर भाग न जाए या कुछ और न कर दे.

गंतव्य पर पहुंचने के बाद हुआ टकराव

जब युवती अपने गंतव्य पर पहुंची, तो उसके चेहरे पर डर और घबराहट देखकर एक राहगीर ने उससे पूछा कि क्या हुआ. तब उसने पूरी घटना बताई. राहगीर ने तुरंत बाइक चालक को रोककर उससे जवाब मांगा, जिस पर उसने माफी मांगी और कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा. लेकिन जाते-जाते उसने जिस तरह से उंगली दिखाई, उससे युवती और ज्यादा असहज हो गई.

युवती ने अपने पोस्ट में लिखा, “मैं यह सब इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि किसी और लड़की को इस तरह की स्थिति से न गुजरना पड़े – न कैब में, न बाइक पर और न कहीं और.” उसने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसे अनुचित व्यवहार का सामना किया है.

पुलिस और रैपिडो की प्रतिक्रिया

बेंगलुरु सिटी पुलिस ने युवती के पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उससे लोकेशन व संपर्क विवरण साझा करने को कहा ताकि औपचारिक जांच शुरू की जा सके.

वहीं, रैपिडो कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा, “हमें इस घटना की जानकारी मिलने पर गहरा खेद है. हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई की जाएगी.”