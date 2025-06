RCB Victory Parade Stampede: चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुख, हादसे में 11 की मौत

बेंगलुरु: आईपीएल 2025 में पहली बार खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम जब बेंगलुरु लौटी, तो पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था. हजारों प्रशंसक M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर टीम को बधाई देने के लिए उमड़ पड़े. लेकिन इस उत्सव का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. RCB की जीत की खुशी एक त्रासदी में बदल गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे “दिल दहला देने वाला” बताया.

पीएम मोदी ने X पर किए एक पोस्ट में लिखा, "बेंगलुरु में हुआ यह हादसा बेहद दर्दनाक है. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

The mishap in Bengaluru is absolutely heartrending. In this tragic hour, my thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that those who are injured have a speedy recovery: PM @narendramodi

