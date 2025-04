Bengaluru Road Rage: बेंगलुरु में रोड रेज़ की घटना, IAF विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप, केस दर्ज; VIDEO

Bengaluru Road Rage: कर्नाटका के बेंगलुरु में रोड रेज़ के एक मामले में भारतीय वायु सेना (IAF) के विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर माधुमिता दास के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी. दयानंदा ने कहा, "ब्याप्पानहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला और प्रतिवादी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी इकट्ठा की जाएगी ताकि पूरे मामले का सही निष्कर्ष निकाला जा सके. यह भी पढ़े: Bengaluru Road Rage Video: बाइकर्स की गुंडागर्दी, हॉर्न बजाने पर ड्राइवर को दी गाली, कार में की तोड़फोड़

#WATCH | Karnataka: IAF Wing Commander Shiladitya Bose and his wife Squadron Leader Madhumita Das allegedly assaulted in a road rage incident in Bengaluru | Bengaluru Police Commissioner B Dayananda says, "Case and counter case have been registered in Byappanahalli PS. The police… pic.twitter.com/IKBQd7w4qs

