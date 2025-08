बेंगलुरु: 5 लाख की फिरौती के लिए 13 साल के छात्र का अपहरण, पुलिस के पास जाने पर कर दी हत्या

Bengaluru Student Kidnapping And Murder Case: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बुधवार शाम को ट्यूशन से घर लौट रहे 13 साल के एक छात्र का अपहरण कर लिया गया और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपहरणकर्ताओं ने लड़के के परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़के के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, उन्होंने गुस्से में लड़के को पीट-पीटकर मार डाला.

क्या है पूरा मामला?

मृतक लड़के का नाम निश्चित ए. था, जो आठवीं कक्षा का छात्र था और अरेकेरे इलाके की वैश्य बैंक कॉलोनी में रहता था. उसके पिता कॉलेज में लेक्चरर हैं और मां एक टेक कंपनी में काम करती हैं.

निश्चित हर दिन शाम 5 बजे ट्यूशन जाता था और 7:30 बजे तक घर लौट आता था. बुधवार को जब वह रात 8 बजे तक घर नहीं लौटा, तो परिवार वाले परेशान हो गए. उन्होंने उसके रास्ते में खोजबीन की तो घर के पास एक पार्क में उसकी साइकिल मिली. इसके बाद उन्होंने हुलिमavu पुलिस स्टेशन में रात करीब 10:30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

