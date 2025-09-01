Bengaluru Shocker: चोरी के इरादे से Girls PG में घुसा नकाबपोश शख्स, चाकू की नोक पर 23 वर्षीय युवती का किया रेप; शोर मचाने पर ₹2,500 लूटकर भागा

Woman Sexually Assaulted in Bengaluru PG: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru Crime) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 29 अगस्त को एक नकाबपोश शख्स ने गंगोत्री सर्कल के पास स्थित महिला पीजी (Gangotri Circle Girls PG) में धावा बोला दिया. आरोप है कि उसने 23 साल की युवती का यौन उत्पीड़न (Sexual Assault in PG) किया और बाकी कमरों को बंद कर दिया. पीड़िता ने जब विरोध किया, तो आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और फिर उसकी अलमारी से 2,500 रुपये लेकर भाग गया. घटना के सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता को गलियारे में आरोपी को रोकने की हिम्मत करते हुए दिखाया गया है.

पुलिस ने बताया कि महिला एक वर्किंग वुमेन है और अगस्त की शुरुआत से पीजी में रह रही थी. घटना के तुरंत बाद, उसने सुड्डागुंटेपल्या पुलिस (Suddaguntepalya Police) में शिकायत दर्ज कराई.

चोरी करने के लिए पीजी में घुसे चोर ने युवती का यौन उत्पीड़न किया

अब CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

बताया जा रहा है कि उस समय पीजी में तैनात सुरक्षा गार्ड सो रहा था, जिससे आरोपी आसानी से अंदर घुस गया. पुलिस अब आरोपियों का पता लगाने के लिए परिसर और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) खंगाल रही है.

भारतीय दंड संहिता की धारा 75, 76 और 329 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो यौन उत्पीड़न, जानबूझकर हमला और अनधिकृत प्रवेश से संबंधित हैं. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

पीजी मालिक ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बाहरी लोग परिसर में जबरन घुस सकते हैं, इसलिए सुरक्षा कड़ी करने की आवश्यकता है. अधिकारियों ने अन्य पीजी और छात्रावासों में रहने वाली महिलाओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस और प्रशासन दोनों ने पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है.