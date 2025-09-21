Manoj Jarange: मनोज जरांगे की मीटिंग में लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, जालना जिले का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@lokmat)

Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने पिछले दिनों मुंबई में आरक्षण को लेकर आंदोलन किया था. जिसके बाद इनकी मांगे मानी गई थी. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर एक बैठक जो उनके ही गांव में हो रही थी,व वहां ऐसा कुछ हुआ की सभी को बैठक छोड़कर भागना पड़ा. दरअसल जालना जिले (Jalna District) के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था. ये मीटिंग एक खेत में रखी गई थी और इसी दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया. जिसके कारण सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए. इस दौरान मनोज जरांगे को लोगों ने कपड़े से ढंककर वहां से निकाला.

इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chatrapati Sambhaji Nagar: मनोज जरांगे के पूराने सहयोगी डॉ. रमेश तारक को कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती, समर्थक मरीज बनकर पहुंचे थे उनके पास-Video

मनोज जरांगे की मीटिंग में मधुमक्खियों का हमला

मीटिंग के दौरान मधुमक्खियों का हमला

इस हमले के दौरान कार्यकर्ताओं ने तुरंत जरांगे को चारों तरफ से घेर लिया और उनके सिर पर गमछा डालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. इस दौरान सुरक्षाकर्मी और पुलिस (Police) भी भागदौड़ करते दिखाई दिए.मधुमक्खियों के हमले से बैठक स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.आंदोलनकारियों और समन्वयकों को दौड़कर बाहर निकलना पड़ा.कई लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारा, हालांकि घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

दिल्ली प्रदर्शन की तैयारी के लिए बैठक

यह बैठक मराठा समाज (Maratha Society) को दिल्ली ले जाकर शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी. मराठवाड़ा के चुनिंदा कार्यकर्ता और समन्वयक इसमें शामिल हुए थे.लेकिन अचानक हुई घटना के चलते कार्यक्रम अधूरा ही छोड़ना पड़ा.