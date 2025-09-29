इस हफ्ते 7 दिन बंद रहेंगे बैंक, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लगातार छुट्टियां; देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday: अगर आप इस हफ्ते बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक बैंक 7 दिन तक बंद रहेंगे. इसकी वजह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्यौहार हैं, जिनमें महाष्टमी, महानवमी, दशहरा और महात्मा गांधी जयंती जैसे बड़े मौके शामिल हैं.

इस दौरान बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तिथियों पर होंगी. कई जगहों पर दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा, वहीं 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा रविवार (5 अक्टूबर) को वीकेंड हॉलिडे भी है.

देखें बैंक हॉलिडे की लिस्ट

Date:   Day:   Bank Holiday:  
29 सितंबर  सोमवार महा सप्तमी/ दुर्गा पूजा
 30 सितंबर मंगलवार महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी/दुर्गा पूजा
 1 अक्टूबर  बुधवार महा नवमी/दशहरा/आयुध पूजा, विजयादशमी/दुर्गा पूजा
2 अक्टूबर   गुरुवार महात्मा गांधी जयंती/दशहरा/विजयादशमी/दशहरा/दुर्गा पूजा (दशैं)/श्री श्री शंकरदेव का जन्मोत्सव
 3 अक्टूबर शक्रवार दुर्गा पूजा/दशैं
 4 अक्टूबर शनिवार दुर्गा पूजा/दशैं
5 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश

हालांकि इन छुट्टियों के दौरान फिजिकल बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ATM जैसी सुविधाएं हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी.

RBI कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 15 से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें त्यौहारों की छुट्टियों के अलावा, हर महीने की दूसरी और चौथी शनिवार और सभी रविवार भी शामिल हैं. आप आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर देख सकते हैं कि यह अवकाश पूरे देश में लागू है या किसी खास राज्य में.

 