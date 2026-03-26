Bank Holiday Today, March 26, 2026: रामनवमी पर आज और कल किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक? घर से निकलने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई: भगवान श्री राम (Bhagwan Shri Ram) के जन्मोत्सव 'रामनवमी' (Ram Navami) के अवसर पर आज, 26 मार्च 2026 को देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) के नौवें दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का भारत में विशेष धार्मिक महत्व है. हालांकि, बैंक जाने वाले ग्राहकों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि रामनवमी की छुट्टी सभी राज्यों में एक ही दिन नहीं है. कुछ राज्यों में आज बैंक बंद हैं, तो कुछ क्षेत्रों में कल यानी 27 मार्च को अवकाश रहेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रामनवमी का मुख्य अवकाश आज 26 मार्च को मनाया जा रहा है. इन राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सभी बैंक, साथ ही सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें: Bank Holidays In April 2026: अप्रैल में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे शुरू हो रही है और 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी। इसी आधार पर पूजा का शुभ मुहूर्त (मध्याह्न मुहूर्त) आज सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे के बीच निर्धारित है.

कल 27 मार्च को कहाँ रहेगी छुट्टी?

स्थानीय रीति-रिवाजों और तिथि की गणना के आधार पर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रामनवमी का बैंक अवकाश कल, 27 मार्च (शुक्रवार) को होने की संभावना है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय बैंक शाखा के आधिकारिक नोटिस या आरबीआई की वेबसाइट पर अपने राज्य की विशिष्ट छुट्टी की पुष्टि जरूर कर लें.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

भले ही भौतिक रूप से बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्राहक अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए निम्नलिखित सेवाओं का उपयोग सामान्य रूप से कर सकेंगे:

इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप: फंड ट्रांसफर और अन्य कार्यों के लिए.

फंड ट्रांसफर और अन्य कार्यों के लिए. UPI और NEFT/RTGS: ये सेवाएं 24x7 बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी.

ये सेवाएं 24x7 बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी. ATM: नकदी निकालने और जमा करने के लिए एटीएम हमेशा की तरह काम करेंगे.

मार्च के अंत में छुट्टियों की झड़ी

मार्च का महीना खत्म होने से पहले बैंक की छुट्टियों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिल रहा है. रामनवमी के तुरंत बाद, 28 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 29 मार्च को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है. वहीं, 31 मार्च को 'महावीर जयंती' के अवसर पर कई राज्यों में फिर से बैंक बंद रहेंगे.

महीने के अंत में इन निरंतर छुट्टियों को देखते हुए विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोग अपने महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन पहले से ही प्लान कर लें, ताकि किसी भी तरह की देरी या असुविधा से बचा जा सके.