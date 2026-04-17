Baghpat Viral Video: विकास भवन में किसान दिवस बैठक के दौरान डीएम की कुर्सी पर बैठा बंदर, मचा हड़कंप; वीडियो हुआ वायरल

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब किसान दिवस की बैठक के दौरान एक बंदर अचानक विकास भवन के मीटिंग हॉल में घुस आया. यह घटना गुरुवार को हुई जब अधिकारी और किसान बैठक में अपनी समस्याएं रख रहे थे. बंदर के अचानक अंदर आने से वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई. यह भी पढ़ें: Viral video: दादी ने बोली फर्राटेदार अंग्रेजी, ट्विटर पर वीडियो वायरल, लोगों ने की खूब तारीफ

बैठक के दौरान बंदर सीधे जिला अधिकारी अस्मिता लाल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया. सामने मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी दौरान डीएम अस्मिता लाल ने इशारा करते हुए बंदर से बैठने को कहा, जिसके बाद बंदर कुछ देर तक उनकी कुर्सी पर ही बैठा रहा.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंदर आराम से डीएम की कुर्सी पर बैठा है और आसपास मौजूद लोग उसे देख रहे हैं. कुछ ही देर में स्टाफ मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला गया.

बताया जा रहा है कि इस बंदर का नाम ‘मत्रु’ है और यह विकास भवन परिसर में अक्सर नजर आता रहता है. वहां के कर्मचारी और अधिकारी इसे अच्छी तरह पहचानते हैं. इससे पहले भी यह कई बार परिसर में देखा जा चुका है.

करीब दो महीने पहले भी यह बंदर उस समय चर्चा में आया था जब किसान आंदोलन के दौरान यह डीएम के पास पहुंच गया था. उस दौरान डीएम अस्मिता लाल खुद जमीन पर बैठकर बंदर के साथ खेलती नजर आई थीं, जिसका वीडियो भी सामने आया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.