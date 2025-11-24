VIDEO: अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम, राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू; समारोह में PM मोदी भी होंगे शामिल

(Photo Credits ANI)

Ayodhya Flag-Hoisting: राम की नगरी अयोध्या में कल यानी 25 नवंबर को ‘ध्वजारोहण’ कार्यक्रम होने जा रहा है. कार्यक्रम से पहले ही भगवान राम के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंच रहे हैं. अयोध्या पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं के वीडियो भी एक्स पर वायरल हो रहे हैं.

PM मोदी होंगे समारोह में शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इस समारोह में शामिल होंगे. वे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे, कार्यक्रम को लेकर पूरे मंदिर परिसर और शहर में तैयारियों का उत्साह देखने लायक है. राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम: वनवासी क्षेत्रों के संत समाज को खास निमंत्रण, अयोध्या से जुटेंगे तीन हजार साधु-महात्मा

अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम

संत समाज में भी इस अवसर को लेकर खासा उत्साह है. कई संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाना करोड़ों राम भक्तों के लिए गर्व का पल है.

संतों ने PM मोदी की सराहना की

जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को सिर्फ निखारा ही नहीं, बल्कि इसे त्रेतायुग जैसा स्वरूप दिया है. जो लोग आज अयोध्या आ रहे हैं और जो पहले आते थे, दोनों को अंतर साफ दिखाई देता है. वेदों, पुराणों और शास्त्रों में जैसे अयोध्या का वर्णन है, वैसी वास्तविक अयोध्या आज दिखाई दे रही है.

एक अन्य संत ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या कई बार आए हैं, और यह काबिले तारीफ है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में इतने बड़े और ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जिससे संत समाज बहुत खुश है.उम्मीद जताई गई कि भविष्य में भी इसी तरह की और पहलें होती रहेंगी.

इक़बाल अंसारी ने भी की तारीफ

वहीं, इक़बाल अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों की वजह से अयोध्या आज इतनी सुंदर बन गई है. उन्होंने बताया कि अयोध्या में हर धर्म और समुदाय के देवता हैं और भगवान राम स्वयं इस शहर की रक्षा कर रहे हैं. अंसारी का कहना है कि पीएम मोदी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने का अवसर मिल रहा है.