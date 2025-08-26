Faridabad Shocker: 13 साल की नाबालिग को किडनैप करके ले जा रहा था ऑटो चालक, लोगों ने पकड़कर कर दी पिटाई, हरियाणा के फरीदाबाद का VIDEO आया सामने

फरीदाबाद, हरियाणा: बच्चों और नाबालिगों के किडनैपिंग (Kidnapping) की कई घटनाएं आएं दिन सामने आती है. इसके साथ ही नाबालिगों पर अत्याचार की घटनाएं भी सामने आती है. अब ऐसा ही एक मामला हरियाणा (Haryana) के फरीदाबाद (Faridabad) से सामने आया है.जहांपर एक ऑटो रिक्शा चालक ने एक 13 साल की नाबालिग को किडनैप करने की कोशिश की. इस दौरान लोगों ने उसे पकड लिया और जमकर उसकी पिटाई की. गनीमत है कुछ युवकों ने बच्ची को बचा लिया और इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: हरियाणा के फरीदाबाद में जिम करते समय 35 वर्षीय युवक ने तोड़ा दम, मौत का वीडियो CCTV कैमरे में कैद
ऑटो रिक्शा चालक को लोगों ने पीटा
हरियाणा के फरीदाबाद में 13 साल की बच्ची को स्कूल से किडनैप करके ले जा रहा था ऑटोचालक. कुछ युवकों ने ऑटोचालक को पकड़ कर बच्ची को बचाया और आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया...
युवकों की सतर्कता से बची नाबालिग
इस घटना में युवकों के कारण बची अनहोनी टल गई. युवकों ने एक नाबालिग को किडनैप (Kidnap) होने से बचा लिया. इस घटना के बाद ऑटो रिक्शा चालक (Auto Rickshaw Driver) को पुलिस (Police) के हवाले किया गया है और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है.