Tamil Nadu Bus Accident: दो सरकारी बसों की भीषण टक्कर में 10 की मौत, 20 से ज्यादा घायल, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में सड़क हादसा

Representational Image | ANI

Tamil Nadu Bus Accident: तमिलनाडु के सीवगंगा जिले (Sivaganga District) में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब दो सरकारी बसें आमने–सामने टकरा गईं. यह दुर्घटना कु्म्मनगुड़ी (Kummangudi) के पास पिल्लैयारपट्टी (Pillaiyarpatti) से लगभग पांच किलोमीटर दूर हुई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो ग.पुलिस के अनुसार, हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत (10 Deaths) हुई है.

जबकि 20 यात्री गंभीर रूप से घायल (20 Injured) हुए हैं. स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और कई घायलों को बसों से बाहर निकाला गया है.ये भी पढ़े:TN Road Accident: तमिलनाडु के मदुरै में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे एक ही परिवार को कार ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 3 जख्मी

एक बस का ड्राइवर साइड पूरी तरह उखड़ गया

जानकारी के मुताबिक़ एक बस की ड्राइवर साइड (Driver’s Side) पूरी तरह फट चुकी है.विंडशील्ड (Windshield) टूटकर बाहर गिर गई थी, जिससे कई यात्री सड़क पर गिर पड़े. कुछ शव ज़मीन पर पंक्ति में पड़े थे और घायल यात्री दर्द से कराह रहे थे. एक महिला घायल हालत में बस के आगे वाले हिस्से से कूदकर बाहर आती भी दिखी.हादसे में शामिल बसों में से एक तिरुप्पूर से करैकुडी (Tiruppur–Karaikudi) जा रही थी, जबकि दूसरी करैकुडी से डिंडीगुल (Karaikudi–Dindigul) की ओर जा रही थी. तेज रफ्तार में हुई ये आमने–सामने की टक्कर यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हुई.

राहत और बचाव कार्य में तेजी

हादसे की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाएं (Emergency Teams) मौके पर पहुंचीं. घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.अधिकारियों ने कहा है कि घायलों की स्थिति और हादसे के कारणों (Cause of Crash) को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द सामने आएगी.

पुलिस ने की जांच शुरू

पुलिस (Police ) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान है कि तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति इस दुर्घटना का कारण हो सकती है, लेकिन तकनीकी जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.