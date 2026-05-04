Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी की 823 सीटों पर मतगणना शुरू, पोस्टल बैलेट से हुई शुरुआत, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत 823 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है. प्रक्रिया की शुरुआत पोस्टल बैलेट से की गई, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती शुरू की जाएगी. राउंड-वाइज नतीजे ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म और Election Commission of India (भारतीय निर्वाचन आयोग) के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जा रहे हैं. सभी काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू, आज फैसला दिन

मतगणना शुरू होते ही पश्चिम बंगाल के मालदा में बख्तरबंद वाहनों के साथ पेट्रोलिंग की गई, वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई स्ट्रॉन्ग रूम्स तेजी से खोले गए. इसी बीच काउंटिंग सेंटर पर दोनों पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के बीच बहस भी देखने को मिली. Trinamool Congress (तृणमूल कांग्रेस) के एजेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्हें फाइल और पेन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि Bharatiya Janata Party (भारतीय जनता पार्टी) के एजेंट्स को इसकी अनुमति दी गई.

एक तृणमूल कांग्रेस एजेंट ने कहा, "हमें फाइल या पेन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स को अनुमति दी जा रही है. नियम सभी के लिए समान होने चाहिए. हम Mamata Banerjee (ममता बनर्जी) के लोग हैं, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है."

वहीं भारतीय जनता पार्टी एजेंट्स ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस एजेंट्स पहचान पत्र के बिना ही प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे. एक भारतीय जनता पार्टी एजेंट ने कहा, "वे अपने पहचान पत्र नहीं ला रहे हैं. हम सभी ने अपने पहचान पत्र पहने हुए हैं. वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है, यहां तक कि भवानीपुर में भी."

तमिलनाडु में मतगणना को लेकर सोमवार सुबह से ही भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए. कॉलेज परिसरों के बाहर दर्जनों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और बैरिकेडिंग लगाकर हर वाहन की जांच की गई. Loyola College (लोयोला कॉलेज) उन प्रमुख काउंटिंग सेंटर्स में से एक है, जहां करीब 4.8 करोड़ वोटों की गिनती के लिए ईवीएम रखी गई हैं. इसके अलावा Queen Mary's College (क्वीन मैरी कॉलेज) और Anna University (अन्ना विश्वविद्यालय) भी प्रमुख काउंटिंग सेंटर के रूप में तैयार किए गए हैं.