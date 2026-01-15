Ashwamit Gautam: लखनऊ का टीन इंफ्लुएंसर अश्वमित गौतम विवादों में, वायरल इंस्टाग्राम रील्स पर FIR दर्ज

नई दिल्ली, 15 जनवरी: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आने वाले 14 वर्षीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अश्वमित गौतम के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियो में सरकार की नीतियों व सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर की गई टिप्पणियों से जुड़ी है. हालांकि, फिलहाल एफआईआर की धाराएं और शिकायतकर्ता के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
किस वजह से दर्ज हुई FIR?
रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ पुलिस ने अश्वमित की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर यह कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि उनके कुछ कंटेंट को प्रशासन के प्रति आलोचनात्मक और भड़काऊ माना गया. इस कार्रवाई के बाद डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और नागरिक समाज के कई लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं. उनका कहना है कि अश्वमित अपने संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं आलोचकों का तर्क है कि उनकी भाषा और अंदाज़ सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है.
अश्वमित गौतम के खिलाफ FIR
एक 14 साल के लड़के की आवाज़ से डर गई सरकार FIR तक पहुंच गई,
⁰आश्वामित गौतम लखनऊ का वो क्रांतिकारी बच्चा जो अंबेडकर भगत सिंह और चे ग्वेरा को पढ़ता है l।
इतनी कम उम्र में सरकार और सिस्टम से सवाल पूछता है।
⁰इंस्टाग्राम पर 666K फॉलोवर्स हैं बेहतरीन कंटेंट पोस्ट करते हैं आश्वामित… pic.twitter.com/LlCce5AJvu
— Ankit Yadav (@Ankitydv92) January 14, 2026
इस कदम की नागरिक समाज के सदस्यों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है. समर्थकों का तर्क है कि किशोर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, जबकि उसकी सामग्री के आलोचक अक्सर उसकी बयानबाजी की उत्तेजक प्रकृति को सामाजिक सद्भाव में संभावित व्यवधान के रूप में इंगित करते हैं.
अश्वमित गौतम के खिलाफ एफआईआर पर आक्रोश
View this post on Instagram
View this post on Instagram
कौन हैं अश्वमित गौतम?
अश्वमित गौतम लखनऊ के रहने वाले 14 साल के सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, जो खुद को “कॉमन मैन” की आवाज़ बताते हैं. वे न तो पत्रकार हैं और न ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने सीधे-सादे और बिना लाग-लपेट के अंदाज़ में मौजूदा मुद्दों पर बात करते हैं. उनके वीडियो अक्सर आम लोगों की परेशानियों, खासकर हाशिये पर मौजूद वर्गों की समस्याओं को सामने लाते हैं.
अश्वमित गौतम की रील
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
सोशल मीडिया पर कितनी है पकड़?
अश्वमित की सबसे बड़ी मौजूदगी इंस्टाग्राम पर है, जहां उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जाते हैं. उनके शॉर्ट-फॉर्म वीडियो आम तौर पर एक साधारण सेट-अप में रिकॉर्ड होते हैं, जहां वे मोबाइल कैमरे के सामने सीधे बात करते नजर आते हैं. उनके कंटेंट में अक्सर ये मुद्दे शामिल रहते हैं:
महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन की लागत
युवाओं के लिए रोजगार की कमी
सामाजिक असमानता और दलित समुदाय से जुड़े सवाल
इन विषयों को सरल भाषा में समझाने की उनकी शैली ने उन्हें वायरल बना दिया है, और उनके वीडियो व्हाट्सऐप व एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर होते हैं.
आगे क्या?
मामला फिलहाल जांच के अधीन है. एफआईआर की धाराओं और कानूनी प्रक्रिया को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. इस बीच, यह प्रकरण नाबालिगों की डिजिटल अभिव्यक्ति, सोशल मीडिया की सीमाएं और बोलने की आज़ादी पर एक नई बहस छेड़ चुका है.