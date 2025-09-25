Ashish Shelar on Mumbai Roads: मुंबई में सड़क निर्माण से जुड़ी समस्याओं पर नागरिकों की शिकायतें सीधे दर्ज करें बीएमसी, मंत्री आशीष शेलार का निर्देश

Ashish Shelar on Mumbai Roads: मुंबई में सड़क निर्माण से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुंबई उपनगरीय संरक्षक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को सख्त निर्देश दिए हैं. मंत्री शेलार ने एक एक बिठाक के दौरान कहा कि नागरिकों की शिकायतों को सीधे दर्ज करने और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी के डिजिटल डैशबोर्ड में एक विशेष सुविधा जोड़ी जाएगी.

सड़क कंक्रीटीकरण पर समीक्षा बैठक

दरअसल बुधवार को मंत्री शेलार ने मुंबई में चल रहे सड़क कंक्रीटीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर और बीएमसी के सड़क और पुल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. यह भी पढ़े: VIDEO: BMC चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज, पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए गाया गीत ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही…

BMC को लेकर मंत्री आशीष शेलार का निर्देश

सध्या मुंबईत एकूण २,१२१ रस्ते आहेत. त्यापैकी ७७१ रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले असून, ५७४ रस्ते अंशतः पूर्ण झाले आहेत. अजून ७७६ रस्त्यांचे काम सुरू व्हायचे आहे. फेज १ आणि फेज २ मधील एकूण ७९८ किलोमीटरपैकी ३४२ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. एच-वेस्ट विभागातील परिस्थिती पाहता, या… pic.twitter.com/AXXHb0CVy0 — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 24, 2025

मंत्री ने कहा "बेहतर सड़कों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, निर्माण कार्यों के दौरान यातायात में आ रही बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है. पारदर्शिता और जन सहभागिता के लिए बीएमसी ने 4 सितंबर को एक समर्पित डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है. नागरिकों को अपने क्षेत्रों की सड़क संबंधी समस्याएं सीधे इस डैशबोर्ड पर दर्ज करने की सुविधा मिलनी चाहिए.

जुर्माना और जवाबदेही तय हो

मंत्री शेलार ने निर्देश दिए कि डैशबोर्ड में सड़क मरम्मत के दौरान जल, बिजली और सीवर लाइनों को हुए नुकसान का विश्लेषण भी शामिल होना चाहिए. इसके अलावा, जिन ठेकेदारों की लापरवाही से यह नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रेंच मरम्मत के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति अगले 15 दिनों के भीतर पूरी की जाए. इसके साथ ही मंत्री शेलार ने यह भी कहा कि नागरिकों को डैशबोर्ड के माध्यम से यूटिलिटी क्षति की शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलनी चाहिए. शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और शिकायतकर्ता को रिपोर्ट भी प्रदान की जाए.