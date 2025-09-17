VIDEO: BMC चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज, पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए गाया गीत 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही…

(Photo Credits CM Devendra Fadnavis)

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 सितंबर) को राज्य चुनाव आयोग को देरी के लिए फटकार लगाई, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर तीखा तंज कसते हुए पुराने रिश्तों और 'उपकार' की याद दिलाई हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार बीएमसी पर महायुति का भगवा लहरेगा और महापौर भी महायुति का होगा.

फडणवीस का उद्धव पर गीत के जरिए हमला

दरअसल मुंबई में मंगलवार 16 सितंबर को आयोजित बीजेपी के 'विजय संकल्प सम्मेलन' में फडणवीस ने 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "पिछली बार उद्धव ठाकरे चाहते थे कि महापौर उनका हो. हमने बिना देर किए कहा- महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष सब आप ले लो. हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, लेकिन गलती होने पर अंकुश जरूर लगाएंगे. हालांकि, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन टूटने पर फडणवीस ने भावुक अंदाज में गाना गाया- "अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का" इस गीत के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ने बीजेपी के भरोसे और 'उपकार' की कद्र नहीं की. यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने BMC सहित महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में देरी पर SEC को लगाई फटकार; 31 जनवरी 2026 तक सभी इलेक्शन कराने का आदेश

फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर गीत के जरिए तंज

'बालासाहेब ब्रांड थे, उद्धव नहीं'

फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) पर निशाना साधते हुए कहा, "बालासाहेब ठाकरे एक ब्रांड थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि महायुति ने ठाकरे गुट के 'पाप का घड़ा' फोड़ दिया है और मुंबई अब विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही है. फडणवीस ने ठाकरे गुट को सीधे चुनौती दी कि इस बार बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत होगी.

बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का मुद्दा

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब तीन साल से लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है. बीएमसी चुनाव में महायुति (बीजेपी-शिंदे गुट) और एमवीए (शिवसेना यूबीटी-कांग्रेस-एनसीपी) के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है.

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच गठबंधन की अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं. फडणवीस का यह बयान सियासी माहौल को और गर्माने वाला है, जहां मराठी अस्मिता और हिंदुत्व जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की संभावना है.