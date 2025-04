Arvind Kejriwal Daughter Harshita Wedding Photos: अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने संभव जैन से की शादी, तस्वीरों में देखें विवाह के खास पल

Arvind Kejriwal Daughter Harshita Wedding: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल ने 18 अप्रैल, शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गईं. हर्षिता ने दिल्ली के प्रसिद्ध कपूरथला हाउस में अपने कॉलेज मित्र संभव जैन से विवाह किया. कपूरथला हाउस, जो कभी महाराजा कपूरथला का निवास स्थान था, इस खास दिन का साक्षी बना. इस शादी में केवल करीबी परिवार और दोस्तों ने शिरकत की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे.

हर्षिता और संभव जैन की शादी में कई वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुशी के मौके पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, और लोग इस जोड़ी की खुशी में शरीक हो रहे हैं.

Former Delhi chief Minister and Aam Aadmi Party's national convenor Arvind Kejriwal's and Sunita Kejriwal's daughter Harshita Kejriwal got married to Sansar Jain, who was Harshita's batch mate at IIT Delhi. @ArvindKejriwal @AamAadmiParty @AAPDelhi #Kejriwal pic.twitter.com/GBGrLcnppv

हर्षिता केजरीवाल, अरविंद और सुनीता केजरीवाल की सबसे बड़ी संतान और एकमात्र बेटी हैं. उनका एक छोटा भाई, पुलकित केजरीवाल है, जो इस समय IIT दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहा है. हर्षिता ने भी IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की. वहीं, संभव जैन की बात करें तो वे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और निजी क्षेत्र में काम करते हैं.

Wishing Harshita & Sambhav a lifetime filled with love, laughter, and endless happiness.

Heartfelt congratulations to @ArvindKejriwal ji and family on this beautiful celebration.

May this new journey be blessed with cherished memories and everlasting joy!@KejriwalSunita pic.twitter.com/ax4MPjyk1f

