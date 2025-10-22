APAAR ID Discount: अब हवाई यात्रा में भी मिलेगा छात्रों को बड़ा डिस्काउंट! जानिए पूरी जानकारी

APAAR ID

APAAR ID: देशभर के करोड़ों छात्रों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात की घोषणा की गई है. शिक्षा मंत्रालय ने ‘अपर कार्ड’ (APAAR Card) के लाभों का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है. अब तक इस कार्ड के माध्यम से छात्रों को रेलवे, बस और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं पर रियायतें मिलती थीं, लेकिन अब इसमें हवाई यात्रा पर भी छूट शामिल की जाएगी.

मंत्रालय के अनुसार, एयरलाइंस कंपनियों के साथ इस प्रस्ताव पर बातचीत जारी है, ताकि छात्रों को फ्लाइट टिकटों पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा सके. सरकार का यह कदम छात्रों को डिजिटल पहचान से जोड़ने और अधिक से अधिक युवाओं को अपर कार्ड से लाभान्वित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

‘वन नेशन, वन आइडेंटिटी कार्ड’ – अब छात्रों की नई पहचान बनेगा अपर कार्ड

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन, वन आइडेंटिटी कार्ड’ (One Nation, One Identity Card) के तहत अब अपर कार्ड को देशभर के छात्रों की एकीकृत पहचान (Unified Student Identity) बनाया जा रहा है. यह कार्ड आधार कार्ड की तरह होगा, लेकिन इसमें छात्रों से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता, कौशल (Skills) और खेल उपलब्धियों (Sports Achievements) की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज की जाएगी.

हर छात्र को एक 12 अंकों का यूनिक नंबर (Digit Unique ID) दिया जाएगा, जो उनके पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड और करियर प्रोफाइल से जुड़ा होगा. यह यूनिक आईडी छात्रों के लिए आगे चलकर कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ पाने में अहम भूमिका निभाएगी.

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, अब तक देशभर के 31.56 करोड़ छात्रों के लिए अपर कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिससे यह योजना देश के शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है.

डिजिटल रूप में बनेगा अपर कार्ड

हर छात्र को अब एक 12 अंकों का यूनिक अपर कार्ड नंबर दिया जाएगा, जो उसकी शैक्षणिक पहचान का प्रमाण होगा. इस कार्ड में छात्र का पूरा नाम, पता, आधार नंबर और फोटो शामिल रहेगा, जिससे उसकी पहचान आसानी से सत्यापित की जा सकेगी. कार्ड पर एक क्यूआर कोड (QR Code) भी होगा, जिसके जरिए छात्र की जानकारी तुरंत ऑनलाइन देखी जा सकेगी. इसके अलावा, छात्र की फोटो समय-समय पर अपडेट की जाएगी ताकि कार्ड हमेशा अपडेटेड बना रहे. यह डिजिटल कार्ड छात्रों के लिए शिक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगा.

क्या हैं अपर कार्ड के बड़े फायदे?

स्कूल बदलने या कॉलेज में एडमिशन के समय सुविधा

छात्रों को अब एडमिशन के लिए कागज़ी दस्तावेज़ों की झंझट नहीं होगी. केवल अपार आईडी बताने पर ही उनका एडमिशन सत्यापित किया जा सकेगा.

शैक्षणिक रिकॉर्ड का डिजिटल ट्रैकिंग

छात्र अपने परीक्षा शुल्क, उत्तीर्ण परीक्षाएं, और परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे.

बस सेवाओं में छूट

राज्य परिवहन निगम (ST Corporation) छात्रों के लिए यात्रा रियायत योजना लागू कर रहा है, जिसमें अपर कार्ड को मान्य किया जाएगा.

सरकारी संग्रहालयों और पुस्तकालयों में मुफ्त प्रवेश

अपर कार्ड धारकों को सरकारी लाइब्रेरी और संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश की सुविधा भी दी जाएगी.

जरूरतमंद छात्रों की पहचान और सहायता

सरकार कार्ड से प्राप्त डेटा के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फ्री किताबें, नोटबुक्स और स्टेशनरी दे सकेगी.

स्कॉलरशिप वितरण में पारदर्शिता

छात्रों और उनके अभिभावकों का आधार कार्ड व पैन कार्ड अपर आईडी से लिंक होने पर छात्रवृत्ति (Scholarship) सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी.

बैंक खाता खोलने और हॉस्टल प्रवेश में आसानी

अब बैंक खाता खोलने या सरकारी व निजी छात्रावासों में प्रवेश के लिए आधार और अपर कार्ड दोनों जरूरी होंगे.

शैक्षणिक यात्राओं में विशेष रियायत

स्कूल जब देशभर में अध्ययन यात्राएं आयोजित करेंगे, तो छात्रों को अपर कार्ड के आधार पर यात्रा व आवास पर रियायतें मिलेंगी.

छात्रों के भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव

सरकार अब अपर कार्ड के माध्यम से देशभर के छात्रों का डिटेल्ड डेटा, कोर्स की सीटें, प्रोफेशनल कोर्स की उपलब्धता और रोजगार के अवसरों से जुड़ी जानकारी एकत्रित कर रही है. इस डेटा के विश्लेषण से छात्रों को उनके करियर की दिशा, योग्यताओं और रोजगार के अवसरों के बारे में सटीक मार्गदर्शन मिल सकेगा.

इस तरह, अपर कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं रहेगा, बल्कि यह छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा, स्कॉलरशिप, रोजगार और भविष्य की योजनाओं से जुड़ने का एक सशक्त पासपोर्ट साबित होगा.