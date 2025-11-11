Andhra Pradesh Road Accident: सड़क हादसे में चार युवकों की मौत, तेज रफ्तार कार बनी वजह

Representational Image | ANI

विजयवाड़ा, 11 नवंबर : आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार कार के पलट जाने से उसमें सवार चार युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना वुयुरु मंडल के गंडीगुंटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई. कार पलट गई और सर्विस रोड पर गिर गई. गनीमत रही कि सर्विस रोड पर किसी वाहन से उसकी टक्कर नहीं हुई. कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई. मृतक विजयवाड़ा के पास कोंडुरु गांव के निवासी थे. उनकी पहचान कोनाटामा चिंतैया (17), चत्रगड्डा राकेश बाबू (24), प्रिंस बाबू (23) और गोरीपर्ती बापनैया (24) के रूप में हुई है. इस बीच, मंगलवार तड़के हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर एक निजी ट्रैवल बस में आग लगने से यात्री बाल-बाल बच गए. यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर, झारखंड समेत इन प्रदेशों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, सुबह 9 बजे तक इतने फीसदी अनुमानित वोट दर्ज

हैदराबाद से कंदुकुर जा रही बस में तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चित्याला मंडल में पिट्टमपल्ली के पास अचानक आग लग गई. चालक ने इंजन से धुआं निकलता देखा और तुरंत बस रोक दी. उसने यात्रियों को सूचित किया, जो आग की लपटों के फैलने से पहले ही बस से उतर गए. एक निजी ट्रैवल एजेंसी की बस में 29 यात्री सवार थे. आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी के मौके पर पहुंचने से पहले ही वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया था. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. तेलुगु राज्यों में पिछले तीन सप्ताह में बसों से जुड़ी कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं.

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 3 नवंबर को एक आरटीसी बस और एक टिपर ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर में 19 लोगों की जान चली गई. निर्माण सामग्री ले जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक तंदूर से हैदराबाद जा रही बस से टकरा गया. कई यात्री बजरी के नीचे दब गए. 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर के पास एक दुर्घटना के बाद सड़क पर पड़ी एक मोटरसाइकिल को कुचलने के बाद एक निजी बस में आग लग गई, जिसमें 19 लोग जलकर मर गए.