Chhattisgarh Plane Crash: छत्तीसगढ़ के जशपुर में विमान हादसा, पहाड़ी से टकराकर क्रैश हुआ प्राइवेट जेट; घने जंगल से उठा धुएं का गुबार
छत्तीसगढ़ के जशपुर में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त (Photo Credits: X/@nabilajamal_)

जशपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर जिले (Jashpur District) से एक दुखद खबर सामने आई है. सोमवार, 20 अप्रैल को एक निजी विमान (प्राइवेट जेट) जिले के पहाड़ी और वन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान एक पेड़ से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराया. इस भीषण हादसे में हताहतों की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है.

हादसे के तुरंत बाद जो दृश्य सामने आए हैं, वे काफी भयावह हैं. जशपुर-नारायणपुर सीमा (Jashpur-Narayanpur Region) के पास स्थित पहाड़ी इलाके से काले धुएं का घना गुबार और आग की लपटें उठती देखी गईं. स्थानीय निवासियों ने बताया कि विमान के गिरने के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद चारों तरफ मलबा बिखर गया. यह भी पढ़ें: Kolkata Horror: कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल में हड़कंप, महिला वॉशरूम में छिपा मिला मोबाइल फोन; वीडियो रिकॉर्डिंग का आरोप (Watch Video)

राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं. चूंकि दुर्घटनास्थल एक दूरस्थ और घना वन क्षेत्र है, इसलिए वहां तक पहुंचना बचाव दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. अधिकारी अभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि विमान में कुल कितने लोग सवार थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है.

छत्तीसगढ़ विमान दुर्घटना का वीडियो

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की वजह

स्थानीय लोगों के प्रारंभिक बयानों के अनुसार, विमान काफी नीचे उड़ रहा था और क्रैश होने से ठीक पहले एक ऊंचे पेड़ से टकरा गया था. हालांकि, विमान किस कंपनी का था और उसने कहां से उड़ान भरी थी, इस बारे में विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है. प्रशासन ने कहा है कि प्राथमिकता अभी घायलों को निकालने और घटनास्थल को सुरक्षित करने की है.

विमान सुरक्षा पर उठे सवाल

दुर्गम और कठिन इलाकों में विमानों की सुरक्षा को लेकर यह घटना एक बार फिर चिंता पैदा करती है. ऐसे क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया अक्सर समय लेने वाली और जटिल होती है. आधिकारिक जांच के बाद ही हादसे के सटीक तकनीकी कारणों का पता चल पाएगा.