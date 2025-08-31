Air India Flight Emergency Landing: दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आग लगने का बजा अलार्म
(Photo Credits ANI)

Air India Flight AI2913 Emergency Landing: दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2913 को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. एयर इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 अगस्त को उड़ान भरने के बाद पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने का अलार्म मिला.

मानक प्रक्रिया के अनुसार, पायलट ने तुरंत इंजन को बंद किया और विमान को सुरक्षित तरीके से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया. फ्लाइट में मौजूद सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

एयर इंडिया ने बताया कि विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है. यात्रियों को इंदौर भेजने के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की गई है, जो जल्द ही रवाना होगी.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा कंपनी की पहली प्राथमिकता है और इस घटना के बाद सभी जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया.