Ahmedabad School Murder Case: मामूली विवाद पर 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मरकर हत्या, शिक्षा मंत्री ने कहा - बच्चों को खतरनाक खेलों और सोशल मीडिया से दूर रखें

अहमदाबाद, 20 अगस्त : गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में छात्र की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक छात्र ने मामूली विवाद के बाद 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे मणिनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई.

इस घटना से गुस्साए मृतक छात्र के परिजन और सिंधी समाज के लोगों ने स्कूल के बाहर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. मृतक छात्र के चाचा अमित भाई ने कहा, "मैं काम पर था और मुझे फोन आया कि वह (छात्र) बेहोश हो गया है. इसके बाद मेरी बेटी ने फोन करके बताया कि भाई को चाकू मारा गया है. लड़का आधे घंटे तक वहीं पड़ा रहा और सुरक्षाकर्मियों ने कुछ नहीं किया. अगर किसी ने 108 नंबर पर कॉल किया होता या समय पर एंबुलेंस को बुलाया होता तो शायद वह बच जाता. हमारी मांग है कि इस स्कूल को बंद किया जाना चाहिए और जो छात्र दोषी है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए." यह भी पढ़ें : Jalgaon Shocker:महाराष्ट्र के जलगांव में दुखद हादसा, खेत में काम करते समय बिजली के करंट लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

छात्र की मौत पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल ने कहा, "पीड़ित 10वीं कक्षा का छात्र था और उसी कक्षा में आरोपी भी पढ़ता था. उन दोनों के बीच पिछले एक सप्ताह से झगड़ा चल रहा था और आरोपी छात्र ने चाकू से पीड़ित पर हमला कर दिया. बुधवार सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है."

गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने छात्र की मौत पर दुख जताया. उन्होंने कहा, "अहमदाबाद के सेवेंथ डे स्कूल में कक्षा 10 के छात्र की एक अन्य छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह सभ्य समाज के लिए एक खतरे की घंटी है. बच्चे अब अपराध में पड़ गए हैं. मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं."

उन्होंने कहा, "डीसीपी और शिक्षा विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. इस मामले की जांच की जा रही है. शिक्षा विभाग इस मामले का अध्ययन करेगा. बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है. यह निंदनीय है. आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं और यह भी कहूंगा कि बच्चों को खतरनाक खेलों और सोशल मीडिया से दूर रखें."