Sitapur: सांप के काटने पर शख्स ने किया हैरान करनेवाला काम, प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके पहुंचा हॉस्पिटल, सीतापुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

सीतापुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जहरीले सांपों के घर में निकलने की कई घटनाएं सामने आई है. ये सांप लोगों को काट भी रहे है. ऐसे में अब सीतापुर जिले से ऐसा ही मामला सामने आया है. जहांपर दो लोगों को जहरीले सांप ने काट लिया. इसके बाद शख्स ने ऐसा कुछ किया की देखनेवाले भी हैरान हो गए. शख्स ने बिना घबराएं इस सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया. सांप को देखकर हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया. ये घटना सीतापुर जिले (Sitapur District) के मछरेहटा इलाके के मंसूरनगर गांव की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में देख सकते है की डिब्बे में सांप मरा हुआ है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: ‘मुझे इसी ने काटा है सर…जल्दी इलाज कीजिए’: थैले में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
सांप लेकर शख्स पहुंचा हॉस्पिटल
#सीतापुर-जहरीले सांप ने एक साथ दो लोगों को काटा!
👉 सांप को डिब्बे में बंदकर पीड़ित पहुंचा अस्पताल अमीर और करीम अली को जहरीले सांप ने काटा!
👉 डॉक्टरों ने इलाज कर दोनों की बचाई जान करीम अली की हिम्मत की जमकर चर्चा हो रही, मछरेहटा इलाके के मंसूरनगर गांव का मामला !#Sitapur… pic.twitter.com/btfILryzQb
— NCR पत्रिका (@ncrpatrika) September 30, 2025
क्या है पूरा मामला?
सीतापुर जिले (Sitapur District) के मछरेहटा थाना क्षेत्र के मंसूरनगर गांव में एक जहरीले सांप ने दो लोग अमीर और करीम अली नाम के शख्स को काट लिया. इसके बाद करीम ने घबराने के बजाय उसने इस सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और उसे लेकर जिला हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचा.इसके बाद सांप को डॉक्टर्स ने देखा और दोनों का इलाज शुरू किया. अब दोनों मरीजों की हालत ठीक बताई जा रही है.
पहले भी ऐसी घटनाएं आ चुकी है सामने
बता दें की हॉस्पिटल (Hospital) में सांप को डिब्बे में देखने के बाद सभी के होश उड़ गए. इसके बाद मरीजों को एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया गया. इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. जिसमें सांप के काटने के बाद लोग सांप को डिब्बे में बंद करके हॉस्पिटल पहुंचे है.