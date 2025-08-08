Huma Qureshi Cousin Asif murder: दिल्ली में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, 2 आरोपी गिरफ्तार

हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या (Photo : X)

Huma Qureshi Cousin Asif Qureshi Murder: दिल्ली से एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है. यहां पार्किंग जैसी छोटी सी बात पर हुए झगड़े में एक्टर हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई. यह घटना दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना गुरुवार देर रात करीब 11 बजे की है. आसिफ कुरैशी ने दो लोगों से अपने घर के गेट के सामने से स्कूटर हटाने के लिए कहा. बस इतनी सी बात पर पहले कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह जानलेवा साबित हुआ.

🔴#BREAKING | Actor Huma Qureshi's Cousin Murdered Over Parking Space In Delhi, 2 Arrestedhttps://t.co/KdiEu3drie pic.twitter.com/zP46ohcW5w — NDTV (@ndtv) August 8, 2025

हुमा कुरैशी के पिता सलीम कुरैशी ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, "दो लोगों ने घर के सामने एक स्कूटर पार्क कर दिया था. आसिफ ने उनसे कहा कि इसे किनारे कर लो और रास्ता मत रोको. इसी बात पर बहस शुरू हो गई जो मारपीट में बदल गई. वो दो लोग थे और उन्होंने मिलकर मेरे भतीजे को मार डाला."

आसिफ कुरैशी 42 साल के थे और चिकन का कारोबार करते थे. उनके परिवार में उनकी दो पत्नियाँ हैं. इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है.