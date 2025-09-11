लखनऊ में बड़ा हादसा; रोडवेज बस पलटने से पांच की मौत, कई यात्री हुए घायल

Bus Accident in Lucknow | X

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के काकोरी इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक रोडवेज बस पुल से नीचे खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया. घटना के बाद स्थानीय लोग सदमे में हैं. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार थोड़ी तेज थी और मोड़ पर आते ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. इस दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

जानकारी के अनुसार, बस लखनऊ से हरदोई की ओर जा रही थी. काकोरी के पास पुल पार करते समय अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे खाई में जा गिरी. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आस-पास के लोग मदद के लिए दौड़े. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को निकालने में मदद की.

लखनऊ में बड़ा बस हादसा

#WATCH | Uttar Pradesh: One dead and over 12 injured after a roadways bus fell off a bridge and into a ditch in Kakori, Lucknow. The injured have been taken to a hospital. Local Police, Malihabad Police, Fire Team are carrying out rescue operation at the spot. CM Yogi Adityanath… pic.twitter.com/FkgoJizWLP — ANI (@ANI) September 11, 2025

बचाव कार्य में जुटी टीमें

मलिहाबाद पुलिस, काकोरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. क्रेन और एंबुलेंस की मदद से बस को खाई से बाहर निकाला जा रहा है. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और परिजनों को सूचना दी जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने घायल यात्रियों के उचित इलाज की व्यवस्था करने और मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया.