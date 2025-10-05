Who is Rajinder Gupta: आम आदमी पार्टी का नया दांव, अरबपति उद्योगपति राजिंदर गुप्ता जाएंगे राज्यसभा!

(Photo : X)

पंजाब की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा की खाली हुई सीट के लिए देश के जाने-माने उद्योगपति और ट्राइडेंट ग्रुप (Trident Group) के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को अपना उम्मीदवार चुना है. यह सीट संजय अरोड़ा के विधानसभा चुनाव लड़ने और मंत्री बनने के बाद खाली हुई थी.

सूत्रों का कहना है कि राजिंदर गुप्ता कल पंजाब विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. बताया जा रहा है कि इस सीट के लिए पहले ओसवाल ग्रुप के कमल ओसवाल का नाम भी चर्चा में था, लेकिन आखिरी दौर की बातचीत में राजिंदर गुप्ता के नाम पर मुहर लगी.

AAP क्यों भेज रही उद्योगपतियों को राज्यसभा?

यह पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब से किसी बड़े उद्योगपति को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. इससे पहले संजीव अरोड़ा जैसे बड़े व्यवसायी को भी पार्टी ने सांसद बनाया था. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि AAP इस तरह के फैसलों से पंजाब में उद्योग और राजनीति के बीच एक बेहतर तालमेल और संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

कौन हैं राजिंदर गुप्ता?

राजिंदर गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर और सफल उद्योगपतियों में से एक हैं.

वह लगभग 1 बिलियन डॉलर (करीब 8,000 करोड़ रुपये) की कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं.

उनका ग्रुप मुख्य रूप से घर में इस्तेमाल होने वाले तौलिये-चादर (होम टेक्सटाइल्स), कागज, केमिकल और बिजली बनाने का काम करता है. ट्राइडेंट के उत्पाद भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं.

उनका जन्म 2 जनवरी 1959 को हुआ था और उनकी कंपनी का मुख्यालय लुधियाना में है.

इस उपचुनाव के लिए वोटिंग और वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP की यह औद्योगिक और राजनीतिक संतुलन की रणनीति कितनी कामयाब होती है.